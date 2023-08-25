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ДТП на Вінниччині, у якій загинуло 12 осіб: суд обрав запобіжний захід водію вантажівки

10:55, 25 серпня 2023
У ДТП загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.
ДТП на Вінниччині, у якій загинуло 12 осіб: суд обрав запобіжний захід водію вантажівки
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Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», на Вінниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ДТП загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для чоловіка, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.

«З матеріалів клопотання стало відомо, що підозрюваний, керуючи автопоїздом у складі автомобіля з напівпричепом, рухаючись автодорогою у Хмільницькому районі Вінницької області у напрямку м. Козятин, в момент виникнення небезпеки для руху, а саме виїзду на його смугу руху легкового автомобіля, під керуванням потерпілого, який рухався у зустрічному напрямку, не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вищевказаним легковим автомобілем, який повертався на смугу руху у напрямку м. Бердичів. Внаслідок чого, водій легкового автомобіля та 11 пасажирів цього ж автомобіля загинули на місці події від отриманих травм», - пишуть у суді.

У суді зазначили, що при обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Наразі тривають слідчі дії.

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