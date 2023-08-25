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Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Як суди будуть стимулювати боржників виконувати судові рішення в цивільних справах: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендує прийняти законопроект щодо посилення судового контролю за виконанням судових рішень.

25 серпня відбудеться конкурс на голову Служби судової охорони: список кандидатів

Серед кандидатів на посаду голови Служби судової охорони – діюче керівництво Служби судової охорони.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

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Можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі та інше – дайджест правових позицій ВП ВС

09:23, 25 серпня 2023
Рішення Великої Палати ВС, внесені до ЄДРСР за травень – липень 2023 року.
Можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі та інше – дайджест правових позицій ВП ВС
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Верховний Суд опублікував дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР за травень – липень 2023 року).

Серед них – позиції щодо:

  • можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі;
  • відсутності обов’язку Моторного (транспортного) страхового бюро України сплачувати за страховика, що допустив прострочення виплати суми страхового відшкодування, передбачені законом суми 3 % річних, інфляційних втрат та пені;
  • витребування майна, яке не визначене індивідуально або не виділене в натурі;
  • неможливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху в частині розгляду клопотання про звільнення від сплати судового збору окремо від рішення суду;
  • представництва прокурором інтересів держави в особі органу місцевого самоврядування та комунального закладу (школи) при оскарженні договору на постачання природного газу;
  • строку, протягом якого орендар може звернутися з позовом про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди землі;
  • відсутності необхідності нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу, стороною якого є ФОП;
  • стягнення кредитором заборгованості за рахунок предмета договору поруки / іпотеки в разі смерті боржника тощо.

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