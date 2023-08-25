Можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі та інше – дайджест правових позицій ВП ВС

Рішення Великої Палати ВС, внесені до ЄДРСР за травень – липень 2023 року.

Верховний Суд опублікував дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР за травень – липень 2023 року).

Серед них – позиції щодо:

можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі;

відсутності обов’язку Моторного (транспортного) страхового бюро України сплачувати за страховика, що допустив прострочення виплати суми страхового відшкодування, передбачені законом суми 3 % річних, інфляційних втрат та пені;

витребування майна, яке не визначене індивідуально або не виділене в натурі;

неможливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху в частині розгляду клопотання про звільнення від сплати судового збору окремо від рішення суду;

представництва прокурором інтересів держави в особі органу місцевого самоврядування та комунального закладу (школи) при оскарженні договору на постачання природного газу;

строку, протягом якого орендар може звернутися з позовом про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди землі;

відсутності необхідності нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу, стороною якого є ФОП;

стягнення кредитором заборгованості за рахунок предмета договору поруки / іпотеки в разі смерті боржника тощо.

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