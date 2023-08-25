Колишній президент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джорджія і пробув у вʼязниці близько 20 хвилин

Це був його четвертий арешт за п'ять місяців у кримінальній справі, але це була його перша фотографія, зроблена поліцією.

Джерело фото: Fulton county sheriff's office

Колишній президент США Дональд Трамп здався правоохоронцям у вʼязниці округу Фултон в Атланті, штат Джорджія. Його звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

Про це, як повідомляє CNN.

Процес затримання завершили трохи більше ніж за 20 хвилин. Колишній президент погодився на заставу в розмірі 200 000 доларів США та інші умови, в тому числі не використовувати соціальні мережі для націлювання на співобвинувачених і свідків у справі, поки він очікує суду.

Трамп назвав перебування у в'язниці «жахливим» і «дуже сумним» досвідом в інтерв'ю «Newsmax» пізніше в четвер, додавши: «За все своє життя я нічого не знав про звинувачення, і тепер мене звинуватили чотири рази».

Це був його четвертий арешт за п'ять місяців у кримінальній справі, але це була його перша фотографія, зроблена поліцією.

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