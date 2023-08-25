У Києві затримали двох дівчат, які виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля могил військових

Їм загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У Києві менш ніж за годину правоохоронці встановили місцеперебування та доставили до відділу поліції двох сестер, які виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля могил військових.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, 24 серпня, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соцмереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на Лісовому кладовищі.

Правоохоронці столиці передали орієнтування на них усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро «Золоті Ворта» та доставили до Деснянського управління поліції.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Їм загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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