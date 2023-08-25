В Киеве задержали двух девушек, которые выложили в соцсети видео с танцами на кладбище возле могил военных

Им угрожает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве менее чем за час правоохранители установили местонахождение и доставили в отдел полиции двух сестер, которые выложили в соцсети видео с танцами на кладбище возле могил военных.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, 24 августа, около 18:00, полицейские во время мониторинга соцсетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на Лесном кладбище.

Правоохранители столицы передали ориентировку на них всем нарядам полиции. Менее чем за час патрульные остановили киевлянок возле станции метро «Золотые Ворта» и доставили в Деснянское управление полиции.

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Им угрожает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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