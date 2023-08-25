Выборы в Украине должны состояться, даже в условиях войны – сенатор США Линдси Грэм

По словам Линдси Грэма, выборы должны пройти даже несмотря на российское вторжение.

В следующем году в Украине должны пройти выборы, заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

С таким посланием сенатор обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве.

«Мое сегодняшнее послание Президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела в одно и тоже время. В следующем году в Украине должны пройти выборы», – сказал Грэм.

По словам Линдси Грэма, выборы должны пройти даже несмотря на российское вторжение.

«Я хочу, чтобы в этой стране прошли свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее», – сказал он.

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