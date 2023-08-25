Вибори в Україні мають відбутися, навіть в умовах війни – сенатор США Ліндсі Грем

За словами Ліндсі Грема, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення.

Наступного року в Україні мають відбутися вибори, заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

З таким посланням сенатор звернувся до Президента України Володимира Зеленського на пресконференції в Києві.

«Моє сьогоднішнє послання до Президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори», – сказав Грем.

За словами Ліндсі Грема, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї», – сказав він.

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