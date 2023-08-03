Данілов пояснив, чому неможливо проводити вибори під час війни

Він наголосив, що без військових, які нині боронять країну, вибори неможливі.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні у найближчій перспективі.

В ефірі телемарафону він наголосив, що без військових, які нині боронять країну, вибори неможливі.

«Що стосується виборів, я можу сказати, що я не розумію, у який спосіб під час війни можна проводити вибори. Майте на увазі, що люди знаходяться безпосередньо в окопах, на лінії фронту… У мене просте питання: а як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються цих людей залучити? Ви збираєтесь без людей у пікселі провести вибори? До цього треба вкрай обережно відноситись», – пояснив Данілов.

За його словами, наразі у країні «час пікселя, право пікселя, закони пікселя».

«Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що вони є громадянами нашої країни і вони обов’язково мають в цьому брати участь. Я не знаю, хто міг для себе вигадати, що можна долю країни вирішувати без них. Це неможливо. (...) Якщо люди, які боронять нашу країну, не приймають участь у виборах, то я хочу подивитись, що це будуть за вибори. Майте на увазі, що ми є країна, в якій громадяське суспільство завжди у відповідальний для країни час каже своє слово», – резюмував Данілов.

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