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Восьма поспіль атака «шахедами» по Києву: на підльоті знищено майже 15 безпілотників

08:15, 3 серпня 2023
Нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі - була масованою.
Восьма поспіль атака «шахедами» по Києву: на підльоті знищено майже 15 безпілотників
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Російські окупанти в ніч на 3 серпня знову влаштували чергову повітряну атаку по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе.

У повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі повітряні цілі, а це майже 15 «шахедів». Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Він зазначив, що нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі - була масованою.

«Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей», - розповів Попко.

Даних про руйнування та жертви станом на зараз немає.

«До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться!» - наголосив Попко.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА.

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