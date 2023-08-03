В Україні не вистачає більше 36 тисяч державних службовців — НАДС

У 2023 році держслужбовці частіше звільняються з посад, а нових бажаючих працювати на держслужбі не так багато.

Джерело фото: РСУ

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) констатувало складну кадрову ситуацію в сфері державної служби.

Як зазначили в НАДС, наразі штатна чисельність посад державної служби в Україні складає 206 206 державних службовців.

Втім, фактична кількість працюючих державних службовців станом на середину 2023 року складає 163 553. З них, держслужбовці категорії “А” - 206, державні службовці категорії “Б” - 41 767, держслужбовці категорії “В” - 121 580.

Також, близько 4 тис. держслужбовців мобілізовані у склад ЗСУ та ТРО ЗСУ, а ще близько 2 700 державних службовців виїхали за кордон починаючи з 24 лютого 2022 року.

Таким чином, кількість вакантних посад на державній службі прямо зараз складає 36 241. Вакантними залишаються посади держслужбовців категорії “А” - 76, держслужбовців категорії “Б” - 6 939, держслужбовців категорії “В” - 29 226.

Динаміка кількості державних службовців, як призначених на посади, так і звільнених з посад з початку 2023 року також є негативною — призначено на посади держслужби 18 519 осіб, а звільнено – 20 355.

Також, у НАДС нагадали, що більшість держслужбовців України, це жінки — 122 410, тоді як кількість чоловіків - 41 143.

Зазначимо, що однією з головних проблем державної служби України є низька заробітна плата більшості державних службовців.

Нагадаємо, що у липні в НАДС закликали молодь працевлаштовуватися в сфері державного управління.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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