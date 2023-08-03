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В Украине не хватает более 36 тысяч государственных служащих — НАДС

В 2023 году госслужащие чаще увольняются с должностей, а новых желающих работать на госслужбе не так много.

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В Украине не хватает более 36 тысяч государственных служащих — НАДС

08:00, 3 августа 2023
В 2023 году госслужащие чаще увольняются с должностей, а новых желающих работать на госслужбе не так много.
В Украине не хватает более 36 тысяч государственных служащих — НАДС
Источник фото: РСУ
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) констатировало сложную кадровую ситуацию в сфере государственной службы.

Как отметили в НАДС, штатная численность должностей государственной службы в Украине составляет 206 206 государственных служащих.

Однако, фактическое количество работающих государственных служащих по состоянию на середину 2023 года составляет 163 553. Из них, госслужащие категории "А" - 206, государственные служащие категории "Б" - 41 767, госслужащие категории "В" - 121 580.

Также около 4 тыс. госслужащих мобилизованы в состав ВСУ и ТРО ВСУ, а еще около 2 700 государственных служащих выехали за границу начиная с 24 февраля 2022 года.

Таким образом, количество вакантных должностей на государственной службе прямо сейчас составляет 36 241. Вакантными остаются должности госслужащих категории "А" - 76, госслужащих категории "Б" — 6 939, госслужащих категории "В" — 29 226.

Динамика количества государственных служащих, как назначенных на должности, так и уволенных с должностей с начала 2023 года также отрицательная — назначены на должности в сфере госслужбы 18 519 человек, а уволены – 20 355.

Также в НАДС напомнили, что большинство госслужащих Украины, это женщины - 122 410, в то время как количество мужчин - 41 143.

Отметим, что одной из главных проблем государственной службы Украины является низкая заработная плата большинства государственных служащих.

Напомним, что в июле в НАДС призвали молодежь трудоустраиваться в сфере государственного управления.

Автор: Вячеслав Хрипун

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