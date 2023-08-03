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Новый состав Общественного совета добропорядочности изберут 14 августа

07:54, 3 августа 2023
Третий в истории состав ОСД будет действовать с 2023 по 2025 годы.
Новый состав Общественного совета добропорядочности изберут 14 августа
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Выборы нового состава Общественного совета добропорядочности состоятся в понедельник 14 августа 2023 года.

Процедура избрания членов ОСД состоится в помещении ВККС в 11.00.

Напомним, что по закону членов ОСД избирают делегированные представители общественных организаций, которые соответствуют целому перечню требований, в частности, имеют реализованные проекты с привлечением международной помощи.

В этом году к формированию состава ОСД Высшая квалификационная комиссия судей допустила 16 общественных организаций - Центр противодействия коррупции, Движение ЧЕСТНО, Центр политико-правовых реформ, Ассоциация юристов Украины и т. д.

С полным перечнем общественных организаций, которые будут формировать ОСД, можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что ОСД необходима ВККС для проведения конкурсных процедур на вакантные должности судей, а также для завершения квалификационного оценивания судей.

Уже третий в истории состав ОСД будет осуществлять свою деятельность с 2023 по 2025 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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