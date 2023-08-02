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  2. / Суд инфо

В Верховном Суде обсудили вопросы относительно определения количества судей в местных и апелляционных судах

20:45, 2 августа 2023
Судья КАС ВС выразил убеждение в том, что при решении вопроса о количестве судей следует пытаться определить реальную цифру вакантных должностей.
В Верховном Суде обсудили вопросы относительно определения количества судей в местных и апелляционных судах
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На сьогодні значний обсяг навантаження припадає саме на ті суди, в межах територіальної юрисдикції яких розташовані органи досудового розслідування. Втім, це явище тимчасове, і ситуація може стрімко змінитися.

Про це зазначив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук під час робочої зустрічі щодо визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах, ініційованої Вищою радою правосуддя.

Голова ККС ВС зауважив, що вирішення цього питання має відбуватися з урахуванням як нинішніх умов, так і їх подальшої зміни. Тож зараз мова може йти про визначення лише тимчасової кількості суддів. Надалі Вища рада правосуддя враховуватиме зміни, що впливатимуть на потребу судової системи в кадровому забезпеченні, та ухвалюватиме відповідні рішення.

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Андрій Жук висловив переконання в тому, що під час вирішення питання щодо кількості суддів слід намагатися визначити реальну цифру вакантних посад. Втім, станом на зараз варто визначити лише їхню тимчасову чисельність, адже після війни кількість справ і, відповідно, обсяг навантаження на суддів докорінно зміняться. До того ж зараз неможливо передбачити, яка саме кількість суддів буде необхідна в тих чи інших судах у наступні кілька місяців. 

Андрій Жук також додав, що до питання про затвердження кількості суддів варто повернутися, вже побачивши реальну кількість проваджень, які будуть ініціюватися після завершення війни, та актуальну на той момент мапу судів.

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