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  1. В Украине

В Киеве из-за ремонта дороги на одной из улиц 3 августа изменится движение троллейбусов и маршруток

09:02, 3 августа 2023
Изменения движения будут касаться маршруток №171, 198 и троллейбусов №3.
В Киеве из-за ремонта дороги на одной из улиц 3 августа изменится движение троллейбусов и маршруток
Изображение: freepik.com
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В четверг, 3 августа, будет закрыто движение троллейбусов на ул. Митрополита Василия Липковского – на участке от ул. Сечеславской до Соломенской площади.

Как отмечают в КГГА, изменения, связанные с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице.

На этот период будут внесены изменения в движение троллейбусов №3:

  • от Железнодорожного массива до ул. Соломенской по собственному маршруту, далее – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Сечеславская – ул. Митрополита Василия Липковского – ул. Гетмана Павла Скоропадского, далее по собственному маршруту.

Маршрут будет курсировать под №3-А.

Также изменения движения произойдут на маршрутных такси № 171, 198, которые будут курсировать в объезд закрытого участка.

Маршрутные такси будут следовать по следующей схеме: ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы (в обратном направлении ул. Сечеславская) – ул. Митрополита Василия Липковского (в обратном направлении ул. Гетьмана Павла Скоропадского).

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ремонт дороги
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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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