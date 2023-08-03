В Киеве из-за ремонта дороги на одной из улиц 3 августа изменится движение троллейбусов и маршруток

Изменения движения будут касаться маршруток №171, 198 и троллейбусов №3.

Изображение: freepik.com

В четверг, 3 августа, будет закрыто движение троллейбусов на ул. Митрополита Василия Липковского – на участке от ул. Сечеславской до Соломенской площади.

Как отмечают в КГГА, изменения, связанные с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице.

На этот период будут внесены изменения в движение троллейбусов №3:

от Железнодорожного массива до ул. Соломенской по собственному маршруту, далее – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Сечеславская – ул. Митрополита Василия Липковского – ул. Гетмана Павла Скоропадского, далее по собственному маршруту.

Маршрут будет курсировать под №3-А.

Также изменения движения произойдут на маршрутных такси № 171, 198, которые будут курсировать в объезд закрытого участка.

Маршрутные такси будут следовать по следующей схеме: ул. Соломенская – просп. Воздухофлотский – ул. Ивана Огиенко – ул. Георгия Кирпы (в обратном направлении ул. Сечеславская) – ул. Митрополита Василия Липковского (в обратном направлении ул. Гетьмана Павла Скоропадского).

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