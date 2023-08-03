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  1. В Україні

У Києві через ремонт дороги на одній із вулиць 3 серпня зміниться рух тролейбусів та маршруток

09:02, 3 серпня 2023
Зміни руху стосуватимуться маршруток №171, 198 та тролейбусів №3.
У Києві через ремонт дороги на одній із вулиць 3 серпня зміниться рух тролейбусів та маршруток
Зображення: freepik.com
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У четвер, 3 серпня, буде закрито рух тролейбусів на вул. Митрополита Василя Липківського – на ділянці від вул. Січеславської до Солом’янської площі.

Як зазначають у КМДА, зміни пов’язані із влаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття на вулиці.

На цей період буде внесено зміни в рух тролейбусів №3:

  • від Залізничного масиву до вул. Солом’янської за власним маршрутом, далі – просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська – вул. Митрополита Василя Липківського – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власним маршрутом.

Маршрут курсуватиме під № 3-А.

Також зміни руху відбудуться на маршрутних таксі № 171, 198, які будуть курсувати в об’їзд закритої ділянки.

Маршрутні таксі рухатимуться за наступною схемою: вул. Солом’янська – просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи (у зворотному напрямку вул. Січеславська) – вул. Митрополита Василя Липківського (у зворотному напрямку вул. Гетьмана Павла Скоропадського). 

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ремонт дороги
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