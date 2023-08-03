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Новий склад Громадської ради доброчесності оберуть 14 серпня

07:54, 3 серпня 2023
Третій в історії склад ГРД буде діяти з 2023 по 2025 роки.
Новий склад Громадської ради доброчесності оберуть 14 серпня
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Вибори нового складу Громадської ради доброчесності відбудуться у понеділок 14 серпня 2023 року.

Процедура обрання членів ГРД відбудеться у приміщенні ВККС об 11:00.

Нагадаємо, що згідно з законом, членів ГРД обирають делеговані представники громадських організацій, які відповідають цілому переліку вимог, зокрема, мають реалізовані проекти із залученням міжнародної допомоги.

В цьому році до формування складу ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила 16 громадських організацій — Центр протидії корупції, Рух ЧЕСНО, Центр політико-правових реформ, Асоціація правників України тощо.

З повним переліком громадських організацій, які будуть формувати ГРД, можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що ГРД необхідна ВККС для проведення конкурсних процедур на вакантні посади суддів, а також для завершення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів.

Вже третій в історії склад ГРД буде діяти з 2023 по 2025 роки.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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