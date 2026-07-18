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Не всі моря безпечні для відпочинку – де в Європі вода найчистіша, а де є ризики

07:36, 18 липня 2026 66
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Кіпр очолив рейтинг із 100% відмінних зон для купання.
Не всі моря безпечні для відпочинку – де в Європі вода найчистіша, а де є ризики
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Європейське агентство з охорони навколишнього середовища (EEA) оприлюднило щорічний звіт про якість води у місцях для купання. Дослідження показало, у яких країнах Європи туристи можуть розраховувати на найчистіші водойми, а де стан пляжів викликає занепокоєння. 

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Рейтинг враховував не лише морські узбережжя, а й зони відпочинку на внутрішніх водоймах. Загалом у Європейському Союзі перевірили понад 22 тисячі місць для купання.

За даними звіту, 96% усіх купальних зон у ЄС відповідають мінімальним стандартам якості води. Водночас 85% об’єктів отримали найвищу оцінку — статус «відмінної» якості.

Лідером рейтингу став Кіпр, де 100% перевірених зон для купання отримали найвищу оцінку. Друге місце посіла Греція із показником 97,1%, третє — Болгарія (96,9%). Також до переліку країн із найчистішими водоймами увійшли Австрія (96,5%), Люксембург, Данія, Німеччина, Італія, Мальта, Литва, Іспанія та Хорватія.

За оцінками експертів, високі показники якості води роблять ці напрямки більш безпечними для туристів, які планують літній відпочинок біля моря.

Водночас найгірші результати зафіксували в Албанії. Там лише 16,8% купальних зон отримали оцінку «відмінно», а близько 23% водойм визнали низької якості через значний рівень забруднення фекальними бактеріями.

Попри це, Албанія останніми роками стала популярним туристичним напрямком завдяки мальовничим пляжам і доступним цінам на відпочинок.

Серед країн із нижчими показниками також опинилися Естонія (56,9% відмінних зон), Польща (58,7%), Угорщина (64%) та Бельгія (67,9%).

Фахівці наголошують, що забруднення води може становити загрозу для здоров’я. Бактерії кишкової палички (E. coli) та кишкові ентерококи можуть потрапляти у водойми через проблеми з каналізацією або стік із сільськогосподарських територій після сильних опадів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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відпустка туризм

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