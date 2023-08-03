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Восьмая подряд атака «шахедами» по Киеву: на подлете уничтожены почти 15 беспилотников

08:15, 3 августа 2023
Нынешняя атака ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд и, как и вчера ночью, была массированной.
Восьмая подряд атака «шахедами» по Киеву: на подлете уничтожены почти 15 беспилотников
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Российские оккупанты в ночь на 3 августа снова устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе.

В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 «шахедов». Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.

Он отметил, что нынешняя атака ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд и, как и вчера ночью, была массированной.

«Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей», - рассказал Попко.

Данных о разрушениях и жертвах по состоянию на данный момент нет.

«Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!» – подчеркнул Попко.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА.

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