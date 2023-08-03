Данилов объяснил, почему невозможно проводить выборы во время войны

Он подчеркнул, что без военных, ныне защищающих страну, выборы невозможны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность выборов в Украине в ближайшей перспективе.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что без военных, ныне защищающих страну, выборы невозможны.

«Что касается выборов, я могу сказать, что я не понимаю, как во время войны можно проводить выборы. Имейте в виду, что люди находятся непосредственно в окопах, на линии фронта… У меня простой вопрос: а как те, кто думают, что нужно проводить выборы, собираются привлечь этих людей? Вы собираетесь без людей в пикселе провести выборы? К этому нужно очень осторожно относиться», – объяснил Данилов.

По его словам, сейчас в стране «время пикселя, право пикселя, законы пикселя».

«Мы должны на это обращать внимание и понимать, что они граждане нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Я не знаю, кто мог для себя придумать, что можно судьбу страны решать без них. Это невозможно. (…) Если люди, защищающие нашу страну, не принимают участие в выборах, то я хочу посмотреть, что это будут за выборы. Имейте в виду, что мы являемся страной, в которой общественное общество всегда в ответственное для страны время говорит свое слово», – резюмировал Данилов.

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