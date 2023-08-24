НАБУ і САП оголосили підозри двом заступникам міністрів — ЗМІ називають прізвища Грибана та Висоцького

Як вказують ЗМІ, в цій справі фігурує перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький та екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан, якого нещодавно звільнили.

24 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До схем причетні колишній заступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики. Про це йдеться у пресслужбі САП.

Зазначається, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці.

«Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ)», - сказано у повідомленні.

Крім того, у цей же період за участю згаданого топпосадовця за завищеними цінами закуплено продукти харчування для потреб держави у іншої підконтрольної компанії, яка через підконтрольну фірму-посередницю також купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і у першому епізоді, підвищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили чинного на той момент заступника Міністра економіки. Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Наразі про підозру повідомлено 2 особам:

«- першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства;

- ексзаступнику Міністра економіки», - додали у САП.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.

У НАБУ не називають прізвищ підозрюваних, але, за даними «Економічної правди» та «Суспільного», мова йде про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана. Наприкінці червня 2023 року Грибана звільнили з посади за власним бажанням. Зараз він займає посаду радника міністра економіки.

Раніше ми писали, що у Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у розтраті на закупівлі пального.

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