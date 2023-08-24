США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16 — ЗМІ

Про рішення щодо навчання українських пілотів можуть офіційно оголосити вже 24 серпня.

США готові розпочати тренування пілотів України на винищувачах F-16 на своїй території вже у вересні. Про це стверджує видання The New York Times.

Як зазначає джерело, бійці ПС ЗСУ проходитимуть навчання у США, як тільки Україна їх визначить.

Також журналісти уточнюють, що на даний момент неясно, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

У NYT додають, що про рішення щодо навчання можуть офіційно оголосити вже 24 серпня.

«Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні», - заявив виданню неназваний американський чиновник.

Раніше ми писали, що Португалія готова приєднатися до навчань українських пілотів на F-16 – Зеленський.

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