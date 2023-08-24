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Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

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  1. В Україні

Канада призначила нового посла в Україні: хто ним став

21:18, 24 серпня 2023
Стало відоме ім’я нового посла Канади в Україні.
Канада призначила нового посла в Україні: хто ним став
Фото: cbc.ca
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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про призначення старшого державного службовця Наталку Цмоць новим послом Канади в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Канади.

«Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу», - сказано у заяві.

У МЗС Канади додали, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

«Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Міністерство закордонних справ завершило співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий відбір.

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