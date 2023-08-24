Стало відоме ім’я нового посла Канади в Україні.

Фото: cbc.ca

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про призначення старшого державного службовця Наталку Цмоць новим послом Канади в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Канади.

«Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу», - сказано у заяві.

У МЗС Канади додали, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

«Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Міністерство закордонних справ завершило співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий відбір.

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