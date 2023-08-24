Стало известно имя нового посла Канады в Украине.

Фото: cbc.ca

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о назначении старшего государственного служащего Наталью Цмоць новым послом Канады в Украине. Об этом информирует официальный сайт МИД Канады.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоць послом Канады в Украине. Она заменит Ларису Галадзу», - говорится в заявлении.

В МИД Канады добавили, что назначение Цмоць «отражает преданность Канады этим важным отношениям».

«Она является экспертом по вопросам Украины и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии до незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Министерство иностранных дел завершило собеседования с 16 кандидатами в послы, прошедшими первый в истории открытый отбор.

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