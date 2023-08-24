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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Новый временный штат местных и апелляционных судов – утверждена численность судей

Новая численность судей в Украине – 7976 судей в судах первой и апелляционной инстанции.

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  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 6 судов

21:14, 24 августа 2023
В сентябре ВККС будет рассматривать ряд вопросов о командировке судей.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 6 судов
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.

До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська – 7 суддів.

Дата і час розгляду питання: 13 вересня 2023 року, 13 год 00 хв;

до Галицького районного суду міста Львова – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 13 вересня 2023 року, 09 год 30 хв;

до Господарського суду Закарпатської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 13 вересня 2023 року, 13 год 00 хв;

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 6 суддів.

Дата і час розгляду питання: 13 вересня 2023 року, 09 год 30 хв;

до Заводського районного суду міста Запоріжжя – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 20 вересня 2023 року, 13 год 00 хв;

до Мар'їнського районного суду Донецької області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 13 вересня 2023 року, 13 год 00 хв.

Розгляд питання відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;

у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

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