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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

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Закон «О правотворческой деятельности» открывает путь для урегулирования процессов лоббизма — НАПК

20:46, 24 августа 2023
В НАПК отметили, что реализация закона позволит повысить эффективность законодательного процесса и государственной политики в стране.
Закон «О правотворческой деятельности» открывает путь для урегулирования процессов лоббизма — НАПК
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В четверг, 24 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины «О правотворческой деятельности» (№5707). О документе ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отметило, что приветствует принятие этого важного законопроекта. Его реализация позволит повысить эффективность законодательного процесса и государственной политики в целом, а также открывает путь законодательному урегулированию процессов лоббизма в Украине.

В НАПК отмечают, что фактически документ устанавливает «единые правила для всех, кто уполномочен разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты, закладывает четкую систему законодательства, планирование правотворческой деятельности (в частности, разработку документов публичной политики)».

«Это фундаментальный закон, который позволит не только сделать законодательный процесс понятным и эффективным, но и предусматривает принятие закона о добродетели лоббирования в ближайшее время. Законодательное регулирование лоббизма и парламентской этики уменьшит риски политической коррупции, а значит, ускорит вступление в Европейский Союз», – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Он напомнил, что принятие эффективного законодательства о лоббистской деятельности и урегулировании вопросов парламентской этики являются рекомендациями Группы государств против коррупции (GRECO), которые должны быть выполнены Украиной. Кроме того, это предусмотрено в антикоррупционной стратегии до 2025 года и Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы.

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