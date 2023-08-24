АРМА утвердило Антикоррупционную программу на 2023-2025 годы

При разработке Антикоррупционной программы были учтены предложения и замечания Общественного совета АРМА и представителей антикоррупционных общественных организаций.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что утвердило антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. Соответствующий приказ был подписан главой АРМА. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что целью программы является усовершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции, прежде всего, недопущение коррупционных влияний на сотрудников Агентства извне, а также устранение коррупционных процедур и нарушений внутри органа.

При разработке документа были учтены предложения и замечания Общественного совета АРМА и представителей антикоррупционных общественных организаций.

«Институционное развитие любого государственного органа невозможно без действенной антикоррупционной политики. За последнее время АРМА предприняла ряд решительных шагов по устранению коррупционной составляющей, прежде всего, в управлении активами. И утверждение антикоррупционной программы на следующие два года является очередным стратегическим шагом на этом пути. Программой предусмотрено много мер – от усовершенствования внутренних процедур до законодательных изменений, - реализовать которые мы будем с привлечением представителей общественности. Предстоит большой объем работы, главным показателем которой должно стать эффективное управление активами и увеличение доходов государственного бюджета», - отметила председатель АРМА Елена Дума.

Ранее сообщалось, что АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады.

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