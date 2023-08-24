АРМА затвердило Антикорупційну програму на 2023–2025 роки

При розробці Антикорупційної програми були враховані пропозиції і зауваження Громадської ради при АРМА та представників антикорупційних громадських організацій.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що затвердило Антикорупційну програму на 2023–2025 роки. Відповідний наказ підписано головою АРМА. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що метою програми є удосконалення системи запобігання і протидії корупції, насамперед недопущення корупційних впливів на співробітників Агентства ззовні, а також усунення корупціогенних процедур та порушень всередині органу.

При розробці документу були враховані пропозиції і зауваження Громадської ради при АРМА та представників антикорупційних громадських організацій.

«Інституційна розбудова будь-якого державного органу неможлива без дієвої антикорупційної політики. За останній час АРМА здійснило низку рішучих кроків по усуненню корупційної складової, насамперед в управлінні активами. І затвердження Антикорупційної програми на наступні два роки є черговим стратегічним кроком на цьому шляху. Програмою передбачено багато заходів – від удосконалення внутрішніх процедур до законодавчих змін, - реалізувати які будемо із залученням представників громадськості. Попереду великий обсяг роботи, головним показником якої має стати ефективне управління активами та збільшення доходів державного бюджету», - зазначила голова АРМА Олена Дума.

Раніше ми писали, що АРМА розпочало співпрацю з Дослідницькою службою Верховної Ради.

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