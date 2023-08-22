АРМА розпочало співпрацю з Дослідницькою службою Верховної Ради

Сторони уже обговорили найближчі плани, зокрема реалізацію спільних проектів та тематичних заходів.

Джерело фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало документ про співпрацю з Дослідницькою службою при Верховній Раді України.

Сторони уже обговорили найближчі плани, зокрема реалізацію спільних проектів та тематичних заходів.

Як зазначали у Агентстві, інституція організовує багато заходів за участі народних депутатів та міжнародних проектів, до яких можуть долучатись фахівці АРМА.

«Обмін професійним досвідом, насамперед у галузі нормотворення позитивно вплине при формуванні державної політики у сфері розшуку та управління активами, зокрема при розробці законопроектів та інших нормативно-правових актів. АРМА постійно взаємодіє з парламентом та його структурами», - наголосили у Агентстві.

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