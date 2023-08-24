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Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

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В Дубае самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» засиял цветами флага Украины, видео

20:17, 24 августа 2023
24 августа небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасился в цвета украинского флага.
В Дубае самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» засиял цветами флага Украины, видео
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В четверг, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины в Дубае подсветили в желто-синие цвета самый высокий небоскреб мира – «Бурдж-Халифа».

Видео с небоскребом, который засиял цветами флага Украины, в опубликовали в социальных сетях.

Напомним, Бурдж Халифа – самый высокий небоскреб в мире, расположенный в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день он является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

Ранее сообщалось, что Кулеба «запел» в соцсети гимн Украины: главы МИД других стран подхватили флешмоб.

Добавим, компания Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинской разведке Bayraktar ТВ2.

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