Кулеба «запел» в соцсети гимн Украины: главы МИД других стран подхватили флешмоб

Дмитрий Кулеба запустил флешмоб для глав МИД по исполнению гимна Украины.

В четверг, 24 августа, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запустил интересный флешмоб, приуроченный ко Дню Независимости Украины. Чиновник решил «запеть» в социальной сети Х (бывший Twitter) Гимн Украины и предложил присоединиться к инициативе коллегам.

Кулеба написал на своей странице в соцсети первую строчку гимна: «Ще не вмерли України і слава, і воля...», после чего отметил в сообщении министров МИД Великобритании, Литвы, Швеции, Исландии, Эстонии, Нидерландов, Северной Македонии, и других.

Ранее сообщалось, что компания Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинской разведке Bayraktar ТВ2.

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