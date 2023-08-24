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Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

Верховний Суд зможе звертатися до суб’єктів правотворчої діяльності з пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів, – Рада ухвалила закон

Також прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права.

Рада схвалила зміни умов відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

24 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Арахамії та Третьякової, яким змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів – затверджена чисельність суддів

Нова чисельність суддів в Україні – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.

Міжнародні партнери наполягають на проведенні якісних реформ, типу приватизації, - заступник голови Комітету

На думку депутатів, в Україні «занадто великий і обтяжливий державний сектор економіки, який працює малоефективно».

  1. В Україні

Кулеба «заспівав» у соцмережі гімн України: глави МЗС інших країн підхопили флешмоб

19:35, 24 серпня 2023
Дмитро Кулеба запустив флешмоб для голів МЗС з виконання гімну України.
Кулеба «заспівав» у соцмережі гімн України: глави МЗС інших країн підхопили флешмоб
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У четвер, 24 серпня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запустив цікавий флешмоб, приурочений до Дня Незалежності України. Посадовець вирішив «заспівати» у соціальній мережі Х (колишній Twitter) Гімн України і запропонував долучитися до ініціативи колегам.

Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі перший рядок гімну: «Ще не вмерли України і слава, і воля...», після чого позначив у дописі міністрів МЗС Великої Британії, Литви, Швеції, Ісландії, Естонії, Нідерландів, Північної Македонії, та інших.

Раніше ми писали, що компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українській розвідці Bayraktar ТВ2.

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