Кулеба «заспівав» у соцмережі гімн України: глави МЗС інших країн підхопили флешмоб

Дмитро Кулеба запустив флешмоб для голів МЗС з виконання гімну України.

У четвер, 24 серпня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запустив цікавий флешмоб, приурочений до Дня Незалежності України. Посадовець вирішив «заспівати» у соціальній мережі Х (колишній Twitter) Гімн України і запропонував долучитися до ініціативи колегам.

Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі перший рядок гімну: «Ще не вмерли України і слава, і воля...», після чого позначив у дописі міністрів МЗС Великої Британії, Литви, Швеції, Ісландії, Естонії, Нідерландів, Північної Македонії, та інших.

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