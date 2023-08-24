Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українській розвідці Bayraktar ТВ2

24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2.

Джерело фото:: Getty Images/AFP/B. Bebek

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2

Як розповіли у ГУР, таким чином компанія Baykar Makina привітала Україну з Днем Незалежності та зазначили, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня компанія також передала два безпілотники Bayraktar TB2.

«Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність», - написати у ГУР.

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