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Закуповували продукти для гуманітарки за «космічними цінами»: викрили високопосадовців

19:16, 24 серпня 2023
Деякі продукти посадовці закуповували за цінами, які у 2-3 рази були вищими за ринкові.
Закуповували продукти для гуманітарки за «космічними цінами»: викрили високопосадовців
Фото: zerowastelviv.org.ua
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У четвер, 24 серпня, НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Про це йдеться у пресслужбі САП.

Зазначається, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці.

«Як встановлено в ході досудового розслідування, у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ)», - сказано у повідомленні.

Крім того, у цей же період за участю згаданого топпосадовця за завищеними цінами закуплено продукти харчування для потреб держави у іншої підконтрольної компанії, яка через підконтрольну фірму-посередницю також купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і у першому епізоді, підвищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили чинного на той момент заступника Міністра економіки. Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Наразі про підозру повідомлено 2 особам:

«- першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства;

- ексзаступнику Міністра економіки», - додали у САП.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.

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