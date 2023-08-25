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У Парижі відкрито Київський сквер, фото

08:05, 25 серпня 2023
Київський сквер розташований у центрі Парижа.
У Парижі відкрито Київський сквер, фото
Джерело фото: Віталій Кличко
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У четвер, 24 серпня, у центрі Парижа відбулось відкриття Київського скверу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

 «Сьогодні (24 серпня - ред) на запрошення мера французької столиці Анн Ідальго ми разом відкрили Київський сквер. Він розташований у центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч із Єлисейськими Полями», - написав Кличко.

За словам мера, на відкритті скверу він зустрів українських бійців, які проходять лікування і реабілітацію в Парижі, і поспілкувався з ними. Також він поспілкувався з українцями, переважно жінками та дітьми, які тимчасово проживають у Франції, рятуючись від війни.

Кличко додав, що столиця Франції демонструє «підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності - свободу, рівність та верховенство права».

«Для нас дуже важлива підтримка друзів та партнерів. І маємо робити все, щоб вона посилювалася», - зазначив він.

Джерело фото: Віталій Кличко

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