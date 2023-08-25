Організував «втечу» ухилянтів за кордон за 7 тисяч доларів: викрили жителя Буковини

Чоловік намагався переправити до Румунії поза пунктами пропуску двох чоловіків призовного віку.

Правоохоронці в Чернівецькій області викрили місцевого жителя, який налагодив канал незаконно переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, він за 7000 доларів США намагався переправити до Румунії поза пунктами пропуску двох чоловіків призовного віку.

Незаконно перетнути кордон громадянам не вдалося, їх разом з організатором викрили прикордонники.

Встановлюються інші причетні до злочину особи. Ділку повідомили про підозру.

Нагадаємо, що на Закарпатті експравоохоронець за $7 тисяч переправляв ухилянтів за кордон.

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