Организовал «побег» уклонистов за границу за 7 тысяч долларов: разоблачили жителя Буковины

Мужчина пытался переправить в Румынию вне пунктов пропуска двух мужчин призывного возраста.

Правоохранители в Черновицкой области разоблачили местного жителя, который наладил канал незаконной переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, он за 7000 долларов США пытался переправить в Румынию вне пунктов пропуска двух мужчин призывного возраста.

Незаконно пересечь границу гражданам не удалось, их вместе с организатором поймали пограничники.

Устанавливаются другие причастные к преступлению лица. Дельцу сообщили о подозрении.

Напомним, что на Закарпатье экс-правохранитель за $7 тысяч переправлял уклонистов за границу.

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