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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

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  1. Законодательство

Урегулирование размера пенсии лицам, работавшим за границей: Рада приняла за основу законопроект

18:38, 24 августа 2023
Документ регулирует исчисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами.
Урегулирование размера пенсии лицам, работавшим за границей: Рада приняла за основу законопроект
Фото: miskrada.kherson.ua
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В четверг, 24 августа, Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины» (№ 9453). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Документ регулирует исчисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами, и отдельно для государств бывшего СССР и российской федерации (для военнослужащих).

«Указанный вопрос требует дополнительного урегулирования в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. Ранее Пенсионный фонд Украины и пенсионный фонд российской федерации обменивались документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка — сейчас такой обмен невозможен.

Украина также вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, из-за чего право на назначение пенсии в Украине потеряют граждане, получившие стаж в других, кроме российской федерации, государствах-участниках СНГ», - сказано в сообщении.

Документ предусматривает также прекращение выплаты пенсии:

  в случае временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии и если лицо признано безвестно отсутствующим, пропавшим без вести или объявленным умершим в установленном законом порядке;

тем, кто не получал их в течение 6 месяцев подряд в соответствующих организациях или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по соответствующим текущим счетам, а также если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

Дополнительно предлагается восстановить условия идентификации внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию.

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