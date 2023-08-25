В Минобороны представили новые нарукавные знаки для воинов Воздушных Сил

Министерство обороны разработало новые нарукавные знаки для воинов Воздушных Сил ВСУ.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны разработало новые нарукавные знаки для воинов Воздушных Сил ВСУ, в частности, для 383-й бригады и 114-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Серебряная голова пустельги – центральный элемент нарукавного знака новосозданной 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов ВСУ. Пустельга способна в течение длительного времени парить по небу в поисках добычи, что подчеркивает специфику деятельности в/ч», - говорится в сообщении.

Украинские летчики-истребители 114-й бригады будут уничтожать врага с новым символическим рисунком на рукаве под таким лозунгом «Выше себя».

Знак украшает широкая левая серебряная перевязь обремененна черным атакующим соколом.

В Минобороны отметили, что центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ продолжает работу по возрождению украинских милитарных традиций.

Источник фото: Министерство обороны Украины

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