У Міноборони представили нові нарукавні знаки для воїнів Повітряних Сил

Міністерство оборони розробило нові нарукавні знаки для воїнів Повітряних Сил ЗСУ.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони розробило нові нарукавні знаки для воїнів Повітряних Сил ЗСУ, зокрема для 383-ї бригади та 114-ї бригади Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Срібна голова боривітра – центральний елемент нарукавного знака новоствореної 383-ої окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ. Боривітер здатний протягом тривалого часу ширяти небом в пошуках здобичі, що підкреслює специфіку діяльності в/ч», - сказано у повідомленні.

Українські льотчики-винищувачі 114-ої бригади нищитимуть ворога з новим символічним малюнком на рукаві під таким гаслом «Вище за себе».

Знак прикрашає широкий лівий срібний перев’яз обтяжений чорним атакуючим соколом.

У Міноборони зазначили, що центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ продовжує роботу над відродженням українських мілітарних традицій.

Джерело фото: Міністерство оборони України

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