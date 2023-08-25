В Ірпені відкрили найбільший у світі мурал картини Шевченка «Катерина», фото

Мурал розміром 7,8*12 метрів знаходиться на одній із стін адмінбудівлі в центрі міста.

Фото: Ірпінська міська рада

В центрі Ірпеня відкрили найбільший у світі мурал картини Тараса Шевченка "Катерина". Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Автори муралу – художній колектив на чолі з художницею Катериною Медвідь, яка є автором Літературного муралу Ірпеня та муралу голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Мурал розміром 7,8*12 метрів знаходиться на одній із стін адмінбудівлі в центрі міста.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.