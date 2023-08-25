В Ирпене открыли самый большой в мире мурал картины Шевченко «Екатерина», фото

Мурал размером 7,8*12 метров находится на одной из стен админздания в центре города.

Фото: Ирпенский городской совет

В центре Ирпеня открыли самый большой в мире мурал картины Тараса Шевченко "Екатерина". Об этом сообщает Ирпенский городской совет.

Авторы мурала – художественный коллектив во главе с художницей Екатериной Медведь, которая является автором Литературного мурала Ирпеня и мурала главе Европарламента Роберте Метсоле.

Мурал размером 7,8*12 метров находится на одной из стен админздания в центре города.

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