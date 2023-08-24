Между Украиной и Молдовой упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов

Изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

24 августа Верховная Рада ратифицировала внесение изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве отмечают, что принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участки Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трехсуточной остановки в Рени. Это касается подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

«Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов.

Работа над изменениями в логистику длилась год в тесном продуктивном сотрудничестве с нашими молдавскими коллегами. Результаты демонстрируют, что совместно мы способны эффективно улучшать логистику и инфраструктуры», — отметил Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков

Кроме того, принятые изменения будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

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