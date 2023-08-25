Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Международные партнеры настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, - заместитель председателя Комитета

По мнению депутатов, в Украине «слишком большой и обременительный государственный сектор экономики, работающий малоэффективно».

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Хаотическое обжалование ПФУ решений судов, вынесенных в пользу граждан, может быть признано злоупотреблением процессуальными правами - Верховный Суд

Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

  1. В мире

LEGO будет продавать конструктор со шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения

07:21, 25 августа 2023
Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр.
LEGO будет продавать конструктор со шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения
Источник фото: legobraillebricks.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Lego начнет продавать конструктор со шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения научиться читать. Об этом пишет The Guardian.

Ранее компания бесплатно предоставляла такой конструктор нескольким школам и службам, занимающимся с детьми с нарушениями зрения, а теперь запускает их в массовую продажу.

Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр, в которые семьи смогут играть вместе.

Европейский союз незрячих (EBU) говорит, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, способствуя более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для людей с нарушениями зрения.

Наборы, предназначенные для детей от шести лет, можно будет приобрести в шести англоязычных странах и в пяти франкоязычных странах. Ожидается, что итальянская, германская и испанская версии будут запущены в следующем году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду