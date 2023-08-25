LEGO будет продавать конструктор со шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения

Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр.

Источник фото: legobraillebricks.com

Lego начнет продавать конструктор со шрифтом Брайля, чтобы помочь детям с нарушениями зрения научиться читать. Об этом пишет The Guardian.

Ранее компания бесплатно предоставляла такой конструктор нескольким школам и службам, занимающимся с детьми с нарушениями зрения, а теперь запускает их в массовую продажу.

Lego надеется, что эта инициатива поможет родителям, братьям и сестрам совместно изучать шрифт Брайля, а наборы будут включать идеи для ряда обучающих игр, в которые семьи смогут играть вместе.

Европейский союз незрячих (EBU) говорит, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, способствуя более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для людей с нарушениями зрения.

Наборы, предназначенные для детей от шести лет, можно будет приобрести в шести англоязычных странах и в пяти франкоязычных странах. Ожидается, что итальянская, германская и испанская версии будут запущены в следующем году.

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