Бился в дверь: в Ровно пес спас хозяев во время пожара

В доме вспыхнул пожар, жильцы в то время спали.

Фото: Оксана Юрченко/Фейсбук

В Ровно произошел пожар в доме. Огонь охватил сначала гаражное помещение, а затем перекинулся на находящуюся сверху жилую зону. Жители дома спали, рассказала пресс-секретарь патрульной полиции области Оксана Юрченко в Facebook.

"Жителей дома разбудила их собака, по имени Джек. Пес начал биться в дверь и драть ее лапами снаружи", - отметила Юрченко.

Патрульные прибыли по вызову и обнаружили, что гаражное помещение и жилое помещение полностью охвачено огнем. На место происшествия также прибыли спасатели, которые взялись за ликвидацию возгорания.

Правоохранители быстро начали эвакуационные мероприятия из домов поблизости и квартир. Были спасены около десятка человек вместе с детьми и домашними животными.

"В пожаре, к счастью, никто не пострадал", - добавила Юрченко.

Причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание щита электросети, находящегося в помещении.

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