Бився у двері: у Рівному собака врятував господарів під час пожежі

У будинку спалахнула пожежа, мешканці в той час спали.

Фото: Оксана Юрченко/Фейсбук

У Рівному сталася пожежа в будинку. Вогонь охопив спочатку гаражне приміщення, а потім перекинувся на житлову зону, що знаходиться зверху. Мешканці будинку спали, розповіла речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко у Facebook.

"Мешканців будинку розбудив їхній собака, на ім‘я Джек. Собака почав битися у двері і дерти їх лапами з надвору", – зазначила Юрченко.

Патрульні прибули на виклик і виявили, що гаражне приміщення та житлове приміщення повністю охоплені вогнем. На місце події також прибули рятувальники, які взялися за ліквідацію займання.

Правоохоронці швидко розпочали евакуаційні заходи з будинків поблизу та з квартир. Було врятовано близько десятка людей разом із дітьми та домашніми тваринами.

"У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав", - додала Юрченко.

Причиною загоряння, ймовірно, стало коротке замикання щита електромережі, що у приміщенні.

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