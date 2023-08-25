Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Джерело фото: acmc.ua

Як відомо, 23 січня 2023 року РНБО доручила Кабміну внести зміни до Правил перетинання державного кордону, передбачивши зокрема для низки державних службовців, суддів, прокурорів можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Урядом внесено низку змін на виконання цього доручення.

Але серед суддів є й ті, хто наразі служить у ЗСУ. І вони, на відміну від інших військовослужбовців, не мають можливості перетнути кордон за умови надання відповідного дозволу командирами, аби відвідати своїх дітей та родичів, оскільки суди повинні включати їх до списків осіб, для яких виїзд за кордон заборонений.

Стосовно даної ситуації Рада суддів ухвалила відповідне рішення.

Так, наразі суди на виконання постанови КМУ надають до Адміністрації Державної прикордонної служби списки осіб, зокрема, суддів, які підпадають під заборону пропуску через державний кордон.

Разом з тим, до Ради суддів України надходять звернення суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до Збройних Сил України, сім'ї яких (разом з дітьми) вимушені були виїхати за кордон і отримали там прихисток.

Такі судді, формально, залишаючись у штаті суду, є діючими військовослужбовцями.

«Маючи дозвіл від командира військового підрозділу на виїзд за кордон під час відпустки, військовослужбовці-судді не змогли виїхати за кордон до своєї сім'ї, через те, що голови судів надають відомості в Державну прикордонну службу щодо суддів, які перебувають у штаті суду, а, відтак, вони не можуть виїхати за кордон.

Інші ж військовослужбовці з того ж самого підрозділу, так само мобілізовані як і судді, вже виїжджали за кордон до своїх сімей з дозволу командира, а судді такої можливості не мають.

Судді, які мобілізовані і проходять службу в Збройних Силах України, не мають вихідних, як і інші солдати вдома не живуть, їх відпустка є меншою за суддівську втричі, суддівську винагороду у багатьох випадках не отримують», - зазначає РСУ.

В той же час, на відміну від інших військовослужбовців, вони мають усі «почесні» обмеження, пов’язані зі статусом судді.

За ініціативою мобілізованих суддів до Державної прикордонної служби був спрямований запит з вимогою роз’яснити до якої саме категорії громадян відноситься суддя, який мобілізований до ЗСУ, з точки зору можливості перетину кордону.

Однак у відповідь Державна прикордонна служба повідомила, що рішення самостійно не приймає, а заборона на виїзд є наслідком поданих органами державної влади даних про осіб, яких ці обмеження стосуються.

Таким чином, поданий головою суду список з даними суддів, які залишились у штаті, але на час мобілізації є військовими, – є підставою для відмови у пропуску через державний кордон.

Отже, Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків тих суддів та державних службовців, які вже служать у Збройних Силах, адже вони перебувають під командуванням та у підпорядкуванні своїх командирів та залежать від їх рішень.

Включення ж таких суддів до зазначених списків має відбуватися лише після їх демобілізації.

Відповідно до тексту рішення РСУ вирішила роз'яснити, що у контексті пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у списках, що надсилаються до Адміністрації Державної прикордонної служби, під суддями слід розуміти суддів, які перебувають у штаті судів, за винятком тих, які є мобілізованими та є діючими військовослужбовцями.

Головам судів слід надіслати листи Державній прикордонній службі України, в яких зазначити інформацію про виключення суддів військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ, з наявних списків щодо заборони перетину кордону. Інформацію про включення таких осіб до згаданих списків подавати виключно після їх демобілізації та повернення до виконання обов'язків судді.

Крім того, Рада суддів України, як раніше писала «Судово-юридична газета», звернулася до Кабміну щодо внесення змін до постанови КМУ від 27.01.2023 № 69 "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, в частині винятковості випадків пропуску через державний кордон, зокрема під час відпустки з метою лікування, відвідування родичів (в тому числі й повнолітніх).

Також РСУ ініціювала звернення до Кабміну, Національного агентства України з питань державної служби, Офісу Генерального прокурора, інших зацікавлених суб'єктів з пропозицією розробки та затвердження правил етичної поведінки під час поїздок за кордон, під час відпочинку на період воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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