Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

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Как известно, 23 января 2023 г. СНБО поручил Кабмину внести изменения в Правила пересечения государственной границы, предусмотрев в частности для ряда государственных служащих, судей, прокуроров возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Правительством внесен ряд изменений во исполнение этого поручения.

Но среди судей есть и те, кто служит в ВСУ. И они, в отличие от других военнослужащих, не имеют возможности пересечь границу при предоставлении соответствующего разрешения командирами, чтобы посетить своих детей и родственников, поскольку суды должны включать их в списки лиц, для которых выезд за границу запрещен.

Относительно данной ситуации Рада судей приняла соответствующее решение.

Так, суды во исполнение постановления КМУ предоставляют в Администрацию Государственной пограничной службы списки лиц, в частности, судей, которые подпадают под запрет пропуска через государственную границу.

Вместе с тем, в Раду судей Украины поступают обращения судей-военнослужащих, мобилизованных в Вооруженные Силы Украины, семьи которых (вместе с детьми) вынуждены были уехать за границу и получили там убежище.

Такие судьи формально, оставаясь в штате суда, являются действующими военнослужащими.

«Имея разрешение от командира военного подразделения на выезд за границу во время отпуска, военнослужащие-судьи не смогли выехать за границу к своей семье, потому что председатели судов предоставляют сведения в Государственную пограничную службу относительно судей, находящихся в штате суда, а значит, они не могут уехать за границу.

Другие же военнослужащие из того же подразделения, так же мобилизованные, как и судьи, уже выезжали за границу к своим семьям с разрешения командира, а судьи такой возможности не имеют.

Судьи, которые мобилизованы и проходят службу в Вооруженных Силах Украины, не имеют выходных, как и другие солдаты дома не живут, их отпуск меньше судейского втрое, судейское вознаграждение во многих случаях не получают», - отмечает РСУ.

В то же время, в отличие от других военнослужащих, у них есть все «почетные» ограничения, связанные со статусом судьи.

По инициативе мобилизованных судей в Государственную пограничную службу был направлен запрос с требованием разъяснить к какой именно категории граждан относится судья, мобилизованный в ВСУ, с точки зрения возможности пересечения границы.

Однако в ответ Государственная пограничная служба сообщила, что решение самостоятельно не принимает, а запрет на выезд является следствием поданных органами государственной власти данных о лицах, к которым эти ограничения относятся.

Таким образом, представленный председателем суда список с данными судей, которые остались в штате, но на время мобилизации являются военными, является основанием для отказа в пропуске через государственную границу.

Следовательно, Рада судей считает целесообразным исключить из списков тех судей и государственных служащих, которые уже служат в Вооруженных Силах, ведь они находятся под командованием и в подчинении своих командиров и зависят от их решений.

Включение таких судей в указанные списки должно происходить только после их демобилизации.

Согласно тексту решения РСУ решила разъяснить, что в контексте пункта 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, в списках, направляемых в Администрацию Государственной пограничной службы, под судьями следует понимать судей, находящихся в штате судов, за исключением мобилизованных и действующих военнослужащих.

Председателям судов следует прислать письма Государственной пограничной службе Украины, в которых указать информацию об исключении судей военнослужащих, мобилизованных в ВСУ, из имеющихся списков по запрету пересечения границы. Информацию о включении таких лиц в указанные списки подавать исключительно после их демобилизации и возвращения к исполнению обязанностей судьи.

Кроме того, Рада судей Украины, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обратилась в Кабмин о внесении изменений в постановление КМУ от 27.01.2023 № 69 "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, в части исключительности случаев пропуска через государственную границу, в частности во время отпуска с целью лечения, посещения родственников (в том числе и совершеннолетних).

Также РСУ инициировала обращение к Кабмину, Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, Офису Генерального прокурора, другим заинтересованным субъектам с предложением разработки и утверждения правил нравственного поведения во время поездок за границу, во время отдыха на период военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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