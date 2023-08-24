ВАКС взыскал с чиновника Львовской таможни 1,86 млн грн в доход государства

Суд признал необоснованным актив должностного лица – квартиру во Львове.

В четверг, 24 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковые требования прокурора САП к начальнице одного из отделов Львовской таможни ГТС Украины и признала необоснованным ее актив – квартиру во Львове (103,3 кв. м). Об этом сообщил официальный сайт ВАКС.

Стоимость квартиры составляет 1 862 336 гривен.

«Суд принял решение обратить взыскание на необоснованный актив в доход государства в пределах указанной суммы», - сообщают в ВАКС.

В суде добавили, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения через подачу апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС. Полный текст решения будет составлен 25 августа 2023 года.

В ВАКС не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о начальнике отдела таможенного оформления таможенного поста «Городок» Львовской таможни Государственной таможенной службы Анне Бисюк.

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество Минобороны Беларуси.

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