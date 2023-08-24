На фасаде главпочтамта появились вывески со словами любви к Украине

В течение дня фрагменты показывали на фасаде киевского главпочтамта.

«Укрпочта» инициировала написание писем-благодарности к Украине. К проекту присоединились более 39 тысяч украинцев.

В течение дня фрагменты показывали на фасаде киевского главпочтамта.

«Ваши слова будут светиться в сердце Украины – на Майдане! Для всех Украина разная и для каждого своя. Это – крепость, опора, нерушимость, неутомимость, вселенная, выбор, амазонка, птица Феникс, монолит…Читая весь этот список, чувствуешь наше единство. Все так точно», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.