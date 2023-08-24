На фасаді головпоштамту з’явилися вивіски зі словами любові до України

Протягом дня фрагменти показували на фасаді київського головпоштамту.

«Укрпошта» ініціювала написання листів-вдячності до України. До проєкту прилучилися понад 39 тисяч українців.

Протягом дня фрагменти показували на фасаді київського головпоштамту.

«Ваші слова будуть світитись у серці України - на Майдані! Для всіх Україна різна і для кожного своя. Це – фортеця, опора, непорушність, невтомність, всесвіт, вибір, амазонка, птах Фенікс, моноліт…Читаючи увесь цей список, відчуваєш нашу єдність. Все так влучно», - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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